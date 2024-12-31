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Muğla'da Yeni Yıl İçin Güvenlik Önlemleri Alındı

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Muğla Valisi İdris Akbıyık, yeni yıl kutlamalarında vatandaşların ve turistlerin güvenliğini sağlamak amacıyla Marmaris, Bodrum ve Fethiye'ye yönelik bir dizi güvenlik tedbirlerinin alındığını açıkladı. 1334 ekip ve 5600 personel, 3 gün sürecek denetimlerde görev alacak.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, vatandaşların ve turistlerin yeni yıla huzur içinde girmesini sağlamak amacıyla Marmaris, Bodrum ve Fethiye gibi gözde turizm merkezlerinde gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Vali Akbıyık, 75. Yıl Salonu'nda düzenlenen toplantıda gazetecilere, yeni yılda halkın can ve mal güvenliğiyle ilgili hizmetlerin aksatılmadan yerine getirilmesi için önlemlerin alındığı ifade etti.

Kentte 3 gün sürecek denetimlerde emniyet, jandarma ve sahil güvenlikten 1334 ekip ve 5 bin 600 personelin görev yapacağını belirten Akbıyık, "Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla şehir içi ve şehirlerarası karayollarında araç ve seyahat yoğunluğunun yaşanabileceği güzergahlar ile yaya hareketliliğinin oluşacağı noktalarda trafik tedbirleri yoğunlaştırılacak. Şehirlerarası otobüs terminallerinde, ara duraklarda ve kara yolu güzergahlarında yapılan denetimlerde otobüslerin takograf, kış lastiği, ışık donanımı ve diğer teknik donanımları denetlenecek." dedi.

Yılbaşı gecesi saat 24'ten sonra alkol denetimlerine ağırlık verileceğini vurgulayan Akbıyık, tüm yerleşim birimlerinde, eğlence yerleri, alışveriş merkezleri ve vatandaşların yoğun olarak bulunabileceği yerlerde ekiplerin 3 gün boyunca görev yapacağını kaydetti.

Kolluk birimleriyle göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı faaliyetlere yönelik alınan caydırıcı ve etkin tedbirlerin sürdürülmesi için Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı tarafından 16 bot, 23 ekip ve 103 personel görevlendirildiğini belirten Akbıyık, kaçak-sahte alkol üretimi, dağıtımı, satışına yönelik denetimlerin de artırılacağını belirtti.

Akbıyık, günlük kiralanan yerler başta olmak üzere tüm alanlarda Kimlik Bildirme Kanunu'nun titizlikle uygulanmasına önem verileceğini, otel ve konaklama tesisleri ile ilgili gerekli tedbirlerin alınacağını ifade etti.

İl Sağlık Müdürlüğünce sağlık kurumlarında yeteri kadar personel görevlendirilerek acil servis hizmetleri de dahil olmak üzere eksiksiz sağlık hizmeti verilmesinin sağlanacağını aktaran Akbıyık,UMKE tarafından 7 ekip, 35 personel, 112 tarafından 1'i motorize 73 ekip, 203 ambulans personelinin görevlendirildiğini kaydetti.

Vali Akbıyık, AFAD, İtfaiye, Karayolları, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından da gerekli tedbirlerin alındığını anlatarak vatandaşların ve tatilini Muğla'da geçiren misafirlerin yeni yılını kutladı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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