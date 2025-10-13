Muğla'da Yeni Huzurevi Projesi Başladı

Muğla'da, depreme dayanıksız olduğu tespit edilerek yıkımı gerçekleştirilen Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yapımına yeniden başlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, büyükşehir belediyesi tarafından yapımına başlanılan yeni tesis modern donanımı, sosyal alanları ve sağlık hizmet birimleriyle kentteki yaşlı bireylerin yaşam kalitesine önemli katkı sağlayacak, kapsamlı bir merkez haline gelecek.

Huzurevinde sağlık hizmetleri kapsamında doktor, hemşire, fizyoterapist, psikolog veya psikiyatrist, müşahade alanı ve geçici muhafaza odası bulunacak.

Gündüzlü bakım ünitesinde, dinlenme odaları, grup çalışma alanı ve yaşlı bakım bölümleri yer alacak. Sosyal alanlar olarak, açık ve kapalı spor alanları, sosyalleşme ve dinlenme salonları, kuaför ve berber hizmeti sunulacak. Destekleyici hizmet alanlarında ise çamaşırhane, ütü odası ve açık aktivite alanları olacak.

Üç ana bloktan oluşacak yapı 2 bodrum, zemin ve 2 normal kat olmak üzere toplam 5 katlı olarak inşa edilecek. Yapının taban oturumu bin 900 metrekare, toplam inşaat alanı ise 8 bin 130 metrekare. Peyzaj alanı içerisinde, misafirlerin dinlenebileceği ve gezebileceği avlu tasarlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaşlıların toplumun hafızası olduğunu, kentin taşına toprağına emeğini katan büyüklere minnet borçlu olduklarını ifade etti.