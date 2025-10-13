Haberler

Muğla'da Yeni Huzurevi Projesi Başladı

Muğla'da Yeni Huzurevi Projesi Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da depreme dayanıksız olduğu tespit edilerek yıkılan Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi'nin yerine, modern bir yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi inşaatına başlandı. Yeni tesis sosyal alanları ve sağlık hizmetleriyle yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artıracak.

Muğla'da, depreme dayanıksız olduğu tespit edilerek yıkımı gerçekleştirilen Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yapımına yeniden başlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, büyükşehir belediyesi tarafından yapımına başlanılan yeni tesis modern donanımı, sosyal alanları ve sağlık hizmet birimleriyle kentteki yaşlı bireylerin yaşam kalitesine önemli katkı sağlayacak, kapsamlı bir merkez haline gelecek.

Huzurevinde sağlık hizmetleri kapsamında doktor, hemşire, fizyoterapist, psikolog veya psikiyatrist, müşahade alanı ve geçici muhafaza odası bulunacak.

Gündüzlü bakım ünitesinde, dinlenme odaları, grup çalışma alanı ve yaşlı bakım bölümleri yer alacak. Sosyal alanlar olarak, açık ve kapalı spor alanları, sosyalleşme ve dinlenme salonları, kuaför ve berber hizmeti sunulacak. Destekleyici hizmet alanlarında ise çamaşırhane, ütü odası ve açık aktivite alanları olacak.

Üç ana bloktan oluşacak yapı 2 bodrum, zemin ve 2 normal kat olmak üzere toplam 5 katlı olarak inşa edilecek. Yapının taban oturumu bin 900 metrekare, toplam inşaat alanı ise 8 bin 130 metrekare. Peyzaj alanı içerisinde, misafirlerin dinlenebileceği ve gezebileceği avlu tasarlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaşlıların toplumun hafızası olduğunu, kentin taşına toprağına emeğini katan büyüklere minnet borçlu olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
Trump, Mısır'da: Müzakerelerde ikinci aşama başladı

Trump'tan Gazze'nin geleceğini yakından ilgilendiren sözler
Netahyahu krizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı Mısır'a indirtmedi

Uçağı neden pisti pas geçti? Talimat Erdoğan'dan gelmiş
İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirler Gazze'de

Meydanlar doldu taştı! İşte tarihe geçecek görüntüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lara'dan hastalık sürecinde yürek yakan itiraf

Beyninde kitle tespit edilmişti! Yürek yakan itiraf geldi
Türkiye'nin öteki gündemi! 'Son virajdayız' diyen vatandaştan endişelendiren sözler

"Son virajdayız" diyen vatandaştan endişelendiren sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.