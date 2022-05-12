Muğla'da yeni doğan buzağı ihbar hattı açıldı

MENTEŞE, MUĞLA (AA) - Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje çerçevesinde yeni doğan buzağıların takibinin yapılabilmesi amacıyla Buzağım Doğdu İhbar Hattı faaliyete geçti.

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından desteklenen, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yürütülecek "Yeni Doğan Buzağı Bakımı ve Kolostrum Kalitesi Ölçülmesi Projesi" kapsamında bugün ilk çalışmalara başlandı.

Üç ay sürecek projede sağlıklı buzağının doğması ile kaliteli kolostrum verilmesi sağlanarak hem verimliliğin hem de kalitelinin artırılması hedefleniyor.

Proje görev alacak ekipler, eğitim, yayım çalışmalarının yanı sıra oluşturulan ihbar hattına gelen ihbarlar doğrultusunda yeni doğan buzağıya ilk müdahaleyi yapmak üzere işletmelere gidecek.

İşletmelerde yeni doğan buzağıların kolostrum kalitesinin üreticiler tarafından da ölçülmesi sağlanarak depolama işlemleri yapılacak. Projeye katılan ve ihbar hattını arayan yetiştiriciler arasında yapılacak çekilişle çeşitli hediyeler verilecek.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ihbar hattına gelen talep doğrultusunda Menteşe ilçesinde ilk yeni doğan buzağıya giderek gerekli çalışmaları yürüttü.

Üreticiler ve işletmeler 08503080048 Buzağım Doğdu İhbar Hattı'nı arayarak taleplerini de iletebilecek.