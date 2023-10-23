Muğla'da Yengesini Öldüren Kişinin Annesine Hapis Cezası

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yengesini av tüfeğiyle öldürüp, intihar eden kişinin annesine "kasten öldürme" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Fethiye 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Fatma Türkmen (65) ile mağdur Bayram Türkmen ve avukatı katıldı.

Duruşmada son sözü sorulan sanık, pişman olduğunu belirterek, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Yaşlıyım. Suçum yoktur. Oğlumun acısını bile yaşayamadan suçsuz yere tutuklandım." savunmasını yaptı.

Mahkeme heyeti, sanık Fatma Türkmen'i oğlunu cinayet işlemesi için teşvik ettiği ve olayda maktulün oğlu Bayram Türkmen'e de kürekle müdahalede bulunduğu gerekçesiyle "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, ilk haksız eylemin kim tarafından gerçekleştiğinin belirlenememesi nedeniyle sanığın cezasını 13 yıl 6 aya düşürüp, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay

Boğalar Mahallesi'nde 2 Ekim 2022'de arazi meselesi yüzünden amcasının eşi Döne Türkmen ile tartışan Hasan Türkmen, av tüfeğiyle yengesini öldürdükten sonra kaçmıştı. Türkmen, olay yerine bir kilometre uzaklıkta cinayeti işlediği av tüfeğiyle intihar etmişti.

Cinayeti işleyen Hasan Türkmen'in annesi Fatma Türkmen hakkında ise olayda hayatını kaybeden Döne Türkmen'in oğlu Bayram Türkmen'i plastik kürekle darbettiği, evden silah alıp gelmesini istediği oğlunu da cinayete azmettirdiği gerekçesiyle, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanıp dava açılmıştı.