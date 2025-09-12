Muğla'da Yaya Geçidinde Ölümcül Kaza: Sürücüye 1,5 Milyon TL Tazminat

MUĞLA'da yaya geçidinde Sıla Akgül'e (15) çarpıp, ölümüne neden olan ve 5 yıl hapis cezası alan Tolga Yağcı'ya açılan manevi tazminat davası sonuçlandı. Mahkeme, aileye toplam 1,5 milyon TL tazminat ödenmesine hükmetti.

Kaza, 14 Aralık 2022'de saat 08.00 sıralarında, Muğla-Aydın kara yolu Salihpaşalar mevkisinde meydana geldi. Yatağan'dan Menteşe yönüne giden Tolga Yağcı'nın kullandığı 48 YP 233 plakalı otomobil, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sıla Akgül'e çarptı. Zübeyde Hanım Teknik ve Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Sıla Akgül, ambulansla kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Yağcı, tutuklandı. Sıla'nın cenazesi, Menteşe'de Akgedik Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Soruşturmanın ardından Tolga Yağcı hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yağcı, Muğla 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 17 Ocak 2023'te görülen davanın ilk duruşmasında, 33 gün kaldığı cezaevinden adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Davanın 19 Ekim 2023'te görülen 4'üncü duruşmasında hakim, mütalaaya ilişkin beyanların alınmasının ardından kararını açıklayıp, sanık Yağcı'ya, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan önce 4 yıl hapis cezası verdi. Hakim, ardından pişman olması ve cezanın üzerindeki olası etkilerini dikkati alarak, cezasını 3 yıl 4 aya indirdi. Hakim, sanığın ekonomik durumunu da göz önünde bulundurup, verilen hapis cezasını 24 ay taksitle ödenmek üzere 24 bin 300 lira cezaya çevirip, sürücü belgesine 6 ay süreyle el konulmasını hükmetti.

İSTİNAF KARARI BOZDU

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, temel cezanın azlığı ve hapis cezasının paraya çevrilmesinde usul ve yasaya aykırılık bulunduğu gerekçesiyle mahkemenin kararını, istinafa taşıdı. Dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 19'uncu Ceza Dairesi, Yağcı'ya verilen cezayı az bulup yeniden yargılanmasına karar verdi.

Kararın bozulmasının ardından Muğla 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 9 Mayıs 2024'te yeni duruşma görüldü. Duruşmada mahkeme heyeti, sanık Yağcı'ya önce üst sınırdan 6 yıl hapis cezası verdi. Ardından cezanın sanık üzerindeki etkilerini dikkate alıp, bu cezasında 6'da 1 oranında indirim yaparak 5 yıla düşürdü. Ayrıca sanık Yağcı'nın daha önce verilen 6 ay ehliyetine al koyma cezası da 1 yıla çıkarılıp, hakkında uygulanan yurt dışı çıkış yasağının infaz süresinin başlamasına kadar devamına da karar verildi.

Sıla Akgül'ün ailesi tarafından Muğla Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan manevi tazminat davasında da karar çıktı. Mahkeme, aileye toplam 1,5 milyon TL tazminat ödenmesine hükmetti.