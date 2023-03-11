Muğla'da yavrulama dönemi yaban keçilerinin avlanmasını önlemek için denetim yapıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yavrulama döneminde olan yaban keçilerin avlanmasının önüne geçmek için "kaçak av" kontrolü yaptı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yavrulama döneminde olan yaban keçilerin avlanmasının önüne geçmek için "kaçak av" kontrolü yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında Köyceğiz ilçesindeki kara avı alanlarında denetim yaptı.

Köyceğiz İlçesi Kadil Kulesi ve Akçaalan bölgelerinde gerçekleştirilen denetimlerde yavrulama döneminde olan yaban keçilerinin avlanmasını önlemek için çalışma yürütüldü.

Kontrol yapılan bölgede yasak avlanma ile ilgili bir olumsuzluk yaşanmazken vatandaşların da duyarlı olmaları için uyarıda bulunuldu.