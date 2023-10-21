Muğla'da Yavru Kedilere İşkence Yapan Şüpheliye Ev Hapsi Verildi

Muğla'nın Datça ilçesinde 2 adet yavru kedinin parçalanması ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 17 yaşındaki şüpheliye çıkartıldığı mahkemece ev hapsi verildi.

Olay, 10 Ekim Salı günü Karaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede yaşayan T.T.'nin bahçesinde baktığı 2 adet yavru kedi kimliği belirsiz kişi yada kişilerce parçalara ayrılarak öldürüldü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri olayın aydınlatılması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde olayın şüphelisinin 17 yaşındaki P.K. adında bir şahıs olduğu tespit edilirken, yakalanarak gözaltına alındı.

Ev Hapsi verildi

Jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf ederek pişman olduğunu belirten P.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede çıkartıldığı mahkemece P.K.'ya ev hapsi verildi. - MUĞLA