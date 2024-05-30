Muğla'da Yat Limanı Projesi'ne Tepki

Muğla'nın Datça ilçesinde bazı esnaf ve vatandaşlar, yapımına başlanan Yat Limanı Projesi'ne karşı çıkan çevrecilere tepki gösterdi.

İskele Mahallesi Azganlı mevkisinde yapımı başlanan ve itirazlar nedeniyle mahkeme sürecindeki Datça Yat Limanı Projesi'nin yapılmasını istemeyen Muğla Çevre Platformu üyesi grup ile projeyi destekleyenler yaklaşık birer saat arayla inşaat sahası önünde basın açıklaması yaptı.

Alanda toplanan kalabalık, Muğla Çevre Platformu üyelerinin basın açıklamasına engel olmak istedi.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, iki grup arasında olay çıkmasına engel oldu.

Her iki grup da açıklamaların ardından bölgeden ayrıldı.