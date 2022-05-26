Muğla'da yat kaptanlığı sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan kişi yakalandı - Haberler

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapılan yat kaptanlığı sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan kişi ile ona yardım eden 2 kişi gözaltına alındı.

Marmaris Liman Başkanlığınca düzenlenen sınava mikro kamera düzeneğiyle girmeye çalışan C.Ç, görevlilerin ihbarıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin sorgusunda E.G'nin kendisine kopya çekebilmesi amacıyla kamera düzeneği sağladığını ve sınavın gerçekleştiği binanın yakınında araç içinde beklediğini söylemesi üzerine şüpheli takibe alındı.

Ekipler E.G'yi ilçede konaklamak üzere geldiği otele girmeye çalıştığı sırada yakaladı. Şüphelilerin kullandığı aracın sahibi A.C.G. de gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde, otel odasında ve araçlarında yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 21 bin lira, 3 cep telefonu, 7 çevrim içi sınava giriş şifrelerinin yazılı olduğu belge, 4 mikro kamera pili, 2 WiFi cihazı, dizüstü bilgisayar, 2 kulaklık ve mikro kamera düzeneği kurulu gömlek ele geçirildi.