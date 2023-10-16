Muğla'da yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Milas istikametinden Bodrum yönüne doğru ilerleyen M.G.(66) yönetimindeki 06 CSD 502 plakalı otomobil, şehir mezarlığı önünde yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki F.G. isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle başını refüjde bulunan taşa çarparak ağır yaralanan F.G.'nin vücudunun birçok bölgesinde kırıkların oluştuğu belirtildi. Kazayı gören vatandaşların hemen 112 Acil Servis ekiplerine ihbarda bulunmasının ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır şekilde yaralanan F.G.'yi ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA