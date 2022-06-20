Muğla'da yaşayan Suriyeliler ve Ukraynalılar antik kentleri gezdi Muğla'da 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü kapasında kentte yaşayan yabancı uyruklu kadın ve çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi. Muğla'da 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü kapasında kentte yaşayan yabancı uyruklu kadın ve çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi. İl Göç İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Stratonikeia ve Lagina Kazı Bilimsel Danışmanlığı ile Sığınmacı ve Göçmenler Dayanışma Derneği iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, kentte yaşayan Ukrayna ve Suriye uyruklu 50 kadın ve çocuk bir araya geldi. İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Kavuk'un koordinesinde Yatağan ilçesindeki Stratonkeia ve Lagina antik kentini gezen kadın ve çocuklar, kazı ekibinden bilgi aldı. Etkinlikte kadın ve çocuklar bölgedeki tarihi ve kültürel alanları yakından görme imkanı buldu. AA / Durmuş Genç - Güncel Suriye Muğla Güncel Haberler

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