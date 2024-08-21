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Muğla'da Yasak Ses Cihazlarına El Konuldu

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Muğla'da avlanmada kullanılması yasak olan 12 ses cihazı ve aküye el konuldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan av koruma ve kontrol çalışmalarında, yasaklanan ses cihazlarına ve akülere el konuldu.

Muğla'da, avlanmada kullanılması yasak olan 12 ses cihazı ve aküye el konuldu.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şube Müdürlüğü ekiplerince, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu Kararı doğrultusunda 7 gün 24 saat av koruma ve kontrol çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "12-20 Ağustos tarihlerinde yapılan av koruma ve kontrol çalışmalarında 2024-2025 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı'nın 10. maddesi (a) fıkrasınca avlanmada kullanılması yasaklanan 12 adet ses cihazı ve akü ele geçirilmiştir. Avlanmada kullanılması yasak olan ve bıldırcın türü kuş sesi çıkaran cihazların 9'u Menteşe ilçesi, 3'ü Ula ilçesinde ele geçirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Ekonomi Ekonomi Güncel Haberler

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