Muğla'da yasa dışı silah ticareti operasyonu: 2 tutuklama
Güncel Haberler
Muğla ve ilçelerinde yasa dışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda 4 tabanca, 3 av tüfeği, 5 şarjör, 138 tabanca fişeği, kama, kılıç, 11 cep telefonu ve 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Muğla ve ilçelerinde yasa dışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yatağan, Milas ve Bodrum ilçelerinde yasa dışı silah ticareti yaptığı belirtilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin ikametlerindeki aramada, 4 tabanca, 3 av tüfeği, 5 şarjör, 138 tabanca fişeği, kama, kılıç, 11 cep telefonu ve 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Şüpheliler, jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet savcılığınca sorgulanan bu kişilerden 2'si sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.