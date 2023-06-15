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Muğla'da yasa dışı silah ticareti operasyonu: 2 tutuklama

Muğla'da yasa dışı silah ticareti operasyonu: 2 tutuklama

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Muğla ve ilçelerinde yasa dışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda 4 tabanca, 3 av tüfeği, 5 şarjör, 138 tabanca fişeği, kama, kılıç, 11 cep telefonu ve 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Muğla ve ilçelerinde yasa dışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yatağan, Milas ve Bodrum ilçelerinde yasa dışı silah ticareti yaptığı belirtilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin ikametlerindeki aramada, 4 tabanca, 3 av tüfeği, 5 şarjör, 138 tabanca fişeği, kama, kılıç, 11 cep telefonu ve 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığınca sorgulanan bu kişilerden 2'si sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel

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