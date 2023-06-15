Muğla'da yasa dışı silah ticareti operasyonu: 2 tutuklama

Muğla ve ilçelerinde yasa dışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda 4 tabanca, 3 av tüfeği, 5 şarjör, 138 tabanca fişeği, kama, kılıç, 11 cep telefonu ve 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.