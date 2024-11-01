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Muğla'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 35 Gözaltı

Muğla'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 35 Gözaltı
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Fethiye merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 9 ilde 35 şüpheli gözaltına alındı; 25'i tutuklandı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi merkezli olarak 9 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 25'i tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla, 10 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yasa dışı bahis oynatan ve elde edilen yaklaşık 55 milyon TL parayı, kripto para borsalarına gönderip haksız menfaat sağlayan şüphelilere yönelik Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sabah eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Muğla'nın Fethiye ilçesi merkezli olarak İstanbul, İzmir, Samsun, Mersin, Isparta, Denizli, Erzurum ve Giresun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma' ve 'Yasa dışı bahis' suçları nedeniyle 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından salıverilirken, diğer 32'si adliyeye sevk edildi. Adliye sevk edilen şüphelilerden 25'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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