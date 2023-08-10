Muğla'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum, Fethiye, Marmaris, Milas ve Seydikemer ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 17 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.