Muğla'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli gözaltına alındı
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Muğla'nın Bodrum, Fethiye, Marmaris, Milas ve Seydikemer ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 17 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.
Muğla'nın 5 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bodrum, Fethiye, Marmaris, Milas ve Seydikemer ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda farklı miktarlarda uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.
Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel