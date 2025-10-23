Haberler

Muğla'da Yanıcı Madde Atma Olayının Asıl Hedefi Belirlendi

Güncelleme:
Muğla Valiliği, Menteşe Belediye Başkanı'nın akrabalarının evine yanıcı madde atan şahısların hedefinin başkan değil, azmettirici ile husumet yaşayan birisi olduğunu açıkladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muğla Valiliğince yapılan açıklamada, Menteşe Belediye Başkanı'nın akrabasının evine yanıcı madde atılması olayında hedefin başkan ya da akrabaları olmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül saat 22.00 sıralarında, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneannesi ve dedesinin ikamet ettiği binaya yanıcı madde atılması olayı üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ivedilikle soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda olayın faillerinin yaşları küçük Y.D.K. ve M.C.Ç, azmettiricisinin ise O.K. olduğunun belirlendiği anımsatılan açıklamada, azmettiren ile suça sürüklenen çocuklar arasındaki bağlantıyı sağlayanın E.U. ve olay yeri olan binadaki 2 numaralı dairenin keşfini yapanın da T.K. olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Azmettirici O.K'nin yurtdışında olduğunun belirlendiği ve hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı, diğer şüphelilerin ise yakalandığı belirtilen açıklamada, "İncelemeler ve elde edilen bulgular neticesinde, yanıcı madde atılan binada asıl hedefin Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras veya yakınları değil, azmettirici O.K. ile arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet olan aynı binanın 2 numaralı dairesinde ikamet eden Y.E.F. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Y.E.F'nin ise Yunanistan'da tutuklu bulunduğu anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Olay

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneannesi ve dedesinin yaşadığı Muslihittin Mahallesi'ndeki dairelerine 1 Eylül'de gece saatlerinde yanıcı madde atılmış ve balkonda çıkan yangın komşuların müdahalesiyle söndürülmüştü. Kaçan şüpheliler Y.D.K. (16) ve M.C.Ç. (15) polis ekiplerince yakalanmıştı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe 2 Eylül'de tutuklanmış, olay protesto edilmişti.

Olayın azmettiricisi olduğu ve Londra'da bulunduğu tespit edilen şüpheli O.K'nin yakalanması için Adalet Bakanlığınca 3 ayrı kırmızı bültenle aranmasına yönelik karar çıkarılmıştı.

Ayrıca olayla ilgili olarak 3 Eylül'de İzmir'de yakalanan E.U., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, alınan ifadeler ve toplanan deliller doğrultusunda gözaltına alınan T.K. de tutuklanmıştı.

Haberler.com
