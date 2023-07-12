Muğla'da Yangına Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Milas'a bağlı Boğaziçi Mahallesi ile Bodrum Güvercinlik Mahallesi arasındaki otlukta çıkan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterler, uçaklar ve karadan müdahale ekipleriyle müdahale ediliyor. Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediği belirtiliyor.

YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Milas'a bağlı Boğaziçi Mahallesi ile Bodrum Güvercinlik Mahallesi arasındaki otlukta saat 15.00 sıralarında çıkan ve ormana sıçrayan yangını, söndürme çalışmaları sürüyor. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 15 helikopter, 11 uçak ile havadan, 75 arazöz, 12 iş makinesi ve 615 personelle karadan müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri de destek veriyor. Boğaziçi bölgesinde başlayan yangının rüzgarın da etkisiyle Bodrum Güvercinlik istikametine ilerlediği bildirilirken, alevlerin şu an için yerleşim yerlerini tehdit etmediği belirtildi.Fırat AKAY/Cavit AKGÜN / BODRUM (Muğla), -