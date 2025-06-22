Muğla'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Yeşilyurt Mahallesi Dere mevkisindeki makilik ve zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki hava ve kara araçları sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 dönüm alan zarar gördü.