Muğla'da Yangın Çıktı, Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor
Muğla'nın Menteşe ilçesinde yeşil alanlarda çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yeşilyurt Mahallesi Dere mevkisindeki makilik ve zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki hava ve kara araçları sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel