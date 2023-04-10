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Muğla'da yangın çıkan iş yeri kullanılamaz hale geldi

Muğla'da yangın çıkan iş yeri kullanılamaz hale geldi

Güncel Haberler

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ölüdeniz Mahallesi Taşyaka mevkisinde bir iş yerinde alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası yiyecek içecek satışı yapılan iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Kundaklama ihtimali üzerinde duran polis ekiplerinin araştırmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Fethiye Muğla Güncel Haberler

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