Muğla'da Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan yangın sonucunda 51 yaşındaki Hayriye A'nın tek katlı evi kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde bulunan Hayriye A ve 3 yaşındaki torunu anında dışarı çıkmayı başardı. İtfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yangına müdahale etti.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.
Karaköy Mahallesi'nde, Hayriye A'ya (51) ait tek katlı evde yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine, evde bulunan Hayriye A, 3 yaşındaki torunuyla dışarı çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel