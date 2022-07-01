Yanan otomobili TOMA söndürdü Yanan araç Vatandaşların yangın söndürme tüpü ile müdahalesi TOMA'nın yangına müdahalesi İtfaiye ekiplerinin gelişi ve soğutma çalışması Muğla'da yanan otomobili TOMA söndürdü MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'ndan... Yanan araç Vatandaşların yangın söndürme tüpü ile müdahalesi TOMA'nın yangına müdahalesi İtfaiye ekiplerinin gelişi ve soğutma çalışması Muğla'da yanan otomobili TOMA söndürdü MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'ndan (TOMA) sıkılan suyla söndürüldü. Uğur Mumcu Bulvarı'nda, Ümit Tuna'nın kullandığı 35 DE 1285 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Sürücü, araçtan inip yangın tüpüyle müdahale ettiği yangının sönmemesi üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Yolun bir şeridini trafiğe kapatan ekipler, olay yerinden geçen TOMA'dan tazyikli su sıktı. Polisin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobilde hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri de otomobilde soğutma çalışması yaptı. AA / Güncel Güncel Haberler

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