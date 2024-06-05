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Muğla'da yamaç paraşütü pilotlarına eğitim verildi

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Muğla'nın Fethiye ilçesindeki yamaç paraşütü pilotlarına olası kazaları karşı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından eğitim verildi. Fethiye ilçesinde bulunan Babadağ'daki yamaç paraşütü pistlerinden yıllık ortalama 220 bin kişinin yamaç paraşütü aktivitesi gerçekleştirdiği belirtildi. Geçen sene Babadağ'da 27 paraşüt kazasının meydana geldiği ifade edildi.

MUĞLA (AA) Muğla'nın Fethiye ilçesindeki yamaç paraşütü pilotlarına olası kazaları karşı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından eğitim verildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, ülkenin önemli turizm merkezlerinden Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan Babadağ'daki yamaç paraşütü pistlerinden yıllık ortalama 220 bin kişinin yamaç paraşütü aktivitesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Babadağ'da geçen sene 27 paraşüt kazasının meydana geldiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meydana gelen kazaların azaltılması maksadıyla Fethiye Kaymakamlığı oluru doğrultusunda İlçe Jandarma Komutanlığı JAK timleri tarafından S.S. Ölüdeniz Fethiye Yamaç Paraşütü Pilotları Turizm ve İşletme Kooperatifi koordinesinde 'Meydana gelen kazalar ve analizi, kazaların oluş nedenleri, alınması gereken önlemler' konularında 200 yamaç paraşüt pilotuna eğitim verilmiştir."

Kaynak: AA / Güncel

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