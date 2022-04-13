Muğla'da yamaç paraşütü kapanan 2 pilot, yedek paraşütle çakılmaktan kurtuldu - Haberler

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Muğla'da yamaç paraşütü kapanan 2 pilot, yedek paraşütle çakılmaktan kurtuldu

AA - Ali Rıza Akkır - Güncel
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Muğla'da yamaç paraşütü kapanan 2 pilot, yedek paraşütle çakılmaktan kurtuldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yamaç paraşütüyle atlayan iki pilot, yedek paraşütlerini açarak denize indi.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yamaç paraşütüyle atlayan iki pilot, yedek paraşütlerini açarak denize indi.

Yamaç paraşütü eğitimi için ilçeye gelen iki pilot, Ölüdeniz Mahallesi'nde Babadağ'daki pistlerden uçuş yaptı.

Pilotların, gökyüzünde akrobasi hareketleri yaptıkları sırada paraşüt kapandı. Düşmeye başlayan pilotlar, yedek paraşütlerini açarak, yaklaşık 200 metre yükseklikten denize iniş yaptı.

Sahildeki botlarla indikleri yerden alınarak karaya çıkarılan pilotların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Pilotların denize iniş yaptığı anlar kameralara yansıdı.

Muğla'da yamaç paraşütü kapanan 2 pilot, yedek paraşütle çakılmaktan kurtuldu

Muğla'da yamaç paraşütü kapanan 2 pilot, yedek paraşütle çakılmaktan kurtuldu

Muğla'da yamaç paraşütü kapanan 2 pilot, yedek paraşütle çakılmaktan kurtuldu

Muğla'da yamaç paraşütü kapanan 2 pilot, yedek paraşütle çakılmaktan kurtuldu

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Ölüdeniz Mahallesi, Fethiye, Muğla, Pilot, Güncel, Haberler

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