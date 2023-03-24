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Muğla'da yakınını defnettiği sırada mezarda kalp krizi geçiren kişi öldü

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Muğla'da yakınını defnettiği sırada mezarda kalp krizi geçiren kişi öldü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, yakınının cenazesini defnettiği sırada mezarda kalp krizi geçiren kişi yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, yakınının cenazesini defnettiği sırada mezarda kalp krizi geçiren kişi yaşamını yitirdi.

Dereköy Mahallesi'nde hayatını kaybeden Adem İhtiyaroğlu (45) için mahalle mezarlığında cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılan Ali Saltan (65), akrabası İhtiyaroğlu'nun defin işlemi sırasında fenalaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Saltan'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Saltan'ın cenazesi aynı mezarlıkta toprağa verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kalp Krizi Seydikemer Muğla Güncel Haberler

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