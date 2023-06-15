Muğla'da Yakılarak Öldürülen Kadının Davası 13 Temmuz'da Görülecek

Muğla'nın Yatağan ilçesinde yakılarak öldürüldüğü iddia edilen kadının davası 13 Temmuz'da görülecek.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede duruşmaya tutuklu sanıklar M.E.A.Ç, S.Ç, H.Ç. ile tutuksuz sanık V.S.'nin katılması bekleniyor.

Ailenin avukatı Kemal Ertuğrul, gazetecilere, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasının 13 Temmuz'da yapılacağını söyledi.

Mahkemece kabul edilen 36 sayfalık iddianamenin olayın bütün ayrıntılarını içerdiğini belirten Ertuğrul, olayın ilk başta maktulün yakınları tarafından intihar şeklinde ifade edildiğini ve kamuoyuna da o şekilde yansıtıldığını hatırlattı.

Maktul Figen Ç.'nin önceden kocası tarafından darba maruz kaldığını, kimseyle bunu paylaşmadığını ve çaresiz bir kompozisyon içinde yaşamaya zorlandığını ifade eden Ertuğrul, "Maktul olay günü çok ciddi boyutta kafasına darbe almış. Bu durum ilk başta verilmiş olan adli tıp raporlarıyla da sabittir. Sonrasında maktul merdivenlerden yuvarlanıyor ve evin avlusunda hareketsiz bir şekilde yatıyor. Bu aşamada yaşayıp yaşamadığı kimse tarafından kontrol edilmemekle ve M.E.A.Ç, orada bulunan benzini maktulün üzerine döküp çakmakla ateşliyor." dedi.

66 yaşındaki baba Haydar ve 63 yaşındaki anne Zeliha Karataş da kızlarının gözyaşının yerde kalmasını istemediklerini, adalete güvendiklerini ve sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini ifade etti.

Figen Ç.'nin 22 yaşındaki kardeşi Filiz Karataş ise ablası için sonuna kadar mücadele edeceklerini, adalete sonuna kadar güvendiklerini ve adaletin yerini bulacağına inandıklarını dile getirdi.

Olay

Yeşilbağcılar Mahallesi'nden 21 Ocak'ta, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan S.Ç. yengesi Figen Ç'nin öldüğü ihbarında bulunmuştu. Üzerine benzin döküp, kendini ateşe vererek hayatını kaybettiği belirtilen Figen Ç'nin cenazesi incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderilmiş, şüpheliler M.E.A.Ç, S.Ç, H.Ç. ve V.S. gözaltına alınmış sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklanmış, V.S. ise serbest bırakılmıştı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, maktulün eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, şüpheli V.S. hakkında ise 5 yıl hapis cezası istenmişti.