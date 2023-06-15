Muğla'da yakılarak öldürülen kadının ailesi adalet istiyor

Muğla'nın Yatağan ilçesinde eşi, kayınbiraderi ve kayınvalidesi tarafından yakılarak öldürülen Figen Çoban'ın ailesi, suçluların en ağır cezayı almasını istiyor. Şüphelilerin tutuklandığı ve iddianamenin kabul edildiği olayda, kadına karşı kasten öldürme, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme ve eşi kasten öldürme suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde eşi Mehmet Emin Ata Çoban (44), kayınbiraderi Süleyman Çoban (43) ve kayınvalidesi Hatice Çoban (65) tarafından yakılarak öldürüldüğü ileri sürülen Figen Çoban'ın (40) kız kardeşi Filiz Karataş, "Ablam için sonuna kadar savaşacağız. Adalete sonuna kadar güveniyorum. Suçluların en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Yeşilbağcılar Mahallesi Dağdibi mevkisinde 21 Ocak'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Süleyman Çoban, yengesi Figen Çoban'ın öldüğünü belirtip, ihbarda bulundu. Üzerine benzin döküp, kendini ateşe verdiği belirtilen 3 çocuk annesi Çoban'ın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, Figen Çoban'ın eşi Mehmet Emin Ata Çoban ile kayınbiraderi Süleyman Çoban'ı gözaltına aldı. 2 kardeş, 22 Ocak'ta yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şüpheli görülen ölüme ilişkin araştırmasını sürdüren jandarma, bu kez Mehmet Emin Ata Çoban, Süleyman Çoban, anne Hatice Çoban ve komşuları Vahit Sarı'yı gözaltına aldı. 3 şüpheli, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı, Sarı ise adli kontrol şartı ile salıverildi.

Filiz Karataş ise "Ablam için sonuna kadar savaşacağız. Adalete sonuna kadar güveniyorum. Suçluların en ağır cezayı almasını istiyorum. Adalet yerini bulacak, buna inanıyorum" diye konuştu. Baba Haydar Karataş da adalete güvendiklerini söyledi.