Muğla'da yağmur suyu kanalında mahsur kalan köpek ve 6 yavrusu kurtarıldı Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, yağmur suyu kanalında mahsur kalan köpek ve 6 yavrusu itfaiye ekibince kurtarıldı. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, yağmur suyu kanalında mahsur kalan köpek ve 6 yavrusu itfaiye ekibince kurtarıldı. Sahipsiz köpeği ve yavrularının, Fethiye - Antalya kara yolu Kavaklı sapağında yağmur suyu için döşenen boru içinde mahsur kaldığı ihbarını alan Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri belirtilen bölgeye gitti. Ekipler, boru içinde sıkışan sahipsiz köpek ve 6 yavrusunu tek tek kurtararak Fethiye Hayvan Barınağına teslim etti. Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 22, 2022 AA / Ali Ballı - Güncel Seydikemer İtfaiye Muğla Güncel Haberler

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