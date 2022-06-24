Muğla'da yağmur suyu kanalında mahsur kalan köpek ve 6 yavrusu kurtarıldı - Haberler

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Muğla'da yağmur suyu kanalında mahsur kalan köpek ve 6 yavrusu kurtarıldı

AA - Ali Ballı - Güncel
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Muğla'da yağmur suyu kanalında mahsur kalan köpek ve 6 yavrusu kurtarıldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, yağmur suyu kanalında mahsur kalan köpek ve 6 yavrusu itfaiye ekibince kurtarıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, yağmur suyu kanalında mahsur kalan köpek ve 6 yavrusu itfaiye ekibince kurtarıldı.

Sahipsiz köpeği ve yavrularının, Fethiye - Antalya kara yolu Kavaklı sapağında yağmur suyu için döşenen boru içinde mahsur kaldığı ihbarını alan Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri belirtilen bölgeye gitti.

Ekipler, boru içinde sıkışan sahipsiz köpek ve 6 yavrusunu tek tek kurtararak Fethiye Hayvan Barınağına teslim etti.

AA / Ali Ballı - Güncel

Seydikemer İtfaiye Muğla Güncel Haberler

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