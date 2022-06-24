Muğla'da yağmur suyu kanalında mahsur kalan köpek ve 6 yavrusu kurtarıldı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, yağmur suyu kanalında mahsur kalan köpek ve 6 yavrusu itfaiye ekibince kurtarıldı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, yağmur suyu kanalında mahsur kalan köpek ve 6 yavrusu itfaiye ekibince kurtarıldı.
Sahipsiz köpeği ve yavrularının, Fethiye - Antalya kara yolu Kavaklı sapağında yağmur suyu için döşenen boru içinde mahsur kaldığı ihbarını alan Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri belirtilen bölgeye gitti.
Ekipler, boru içinde sıkışan sahipsiz köpek ve 6 yavrusunu tek tek kurtararak Fethiye Hayvan Barınağına teslim etti.
Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 22, 2022
AA / Ali Ballı - Güncel