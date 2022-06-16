Muğla'da uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Haberler

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Muğla'da uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

AA - Volkan Yıldız - Güncel
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Muğla'da uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Aydınlıkevler Mahallesi'nde durdurdukları şüpheli araçta yaptıkları aramada araç içine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Otomobilde bulunan A.U. ve Ş.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Volkan Yıldız - Güncel

Narkotik Tragger Muğla Güncel Haberler

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