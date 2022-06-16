Muğla'da uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
AA - Volkan Yıldız - Güncel
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Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Aydınlıkevler Mahallesi'nde durdurdukları şüpheli araçta yaptıkları aramada araç içine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Otomobilde bulunan A.U. ve Ş.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Volkan Yıldız - Güncel