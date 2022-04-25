Muğla'da uyuşturucuya 8 tutuklama
Demirören Haber Ajansı - Cavit Akgün - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
MUĞLA'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 kişiden 8'i tutuklandı.
MUĞLA'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 kişiden 8'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18-24 Nisan'da il genelinde teknik ve fiziki takiple belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlarda 2 kilo 653 gram kubar esrar, 125 gram metamfetamin, 441 gram skunk, 8 gram eroin, 2 gram kokain, 4 gram sentetik kannabinoid, 48 sentetik ecza, 4 hassas terazi, 1 tabanca, 1 şarjör, 2 fişek ve 5 bin 425 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 kişiden 8'i, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel