Muğla'da Uyuşturucu Yetiştiricileri Yakalandı

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, evlerinde ve arazilerinde uyuşturucu yetiştirdiği belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda Menteşe ilçesi Çamoluk Mahallesi'nde oturan S.D., T.E. ve A.Ö.'nün evlerinde ve kendilerine ait arazilerde uyuşturucu yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Adreslere düzenlenen baskında yapılan aramada 339 kök kenevir, 3 kilo 760 gram esrar ele geçirdi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.