Üye Girişi
Haberler

Muğla'da Uyuşturucu Yetiştiricileri Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde evlerinde ve arazilerinde uyuşturucu yetiştirdiği belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri yapılan baskında 339 kök kenevir ve 3 kilo 760 gram esrar ele geçirdi.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, evlerinde ve arazilerinde uyuşturucu yetiştirdiği belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda Menteşe ilçesi Çamoluk Mahallesi'nde oturan S.D., T.E. ve A.Ö.'nün evlerinde ve kendilerine ait arazilerde uyuşturucu yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Adreslere düzenlenen baskında yapılan aramada 339 kök kenevir, 3 kilo 760 gram esrar ele geçirdi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik Jandarma Kenevir Menteşe 3-sayfa Güncel Muğla

Amca ile yasak ilişkisi konuşuluyordu! İşte Narin'in annesinin o soruya savcılıkta verdiği cevap

Amca ile yasak ilişkisi konuşuluyordu! İşte Narin'in annesinin o soruya cevabı

 Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sı var mı? Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen rapor geldi

Narin'in üzerinde başka birinin DNA'sı var mı?

 Diyarbakır Baro Başkanı açıkladı: Asıl rapor İstanbul'dan gelecek

Diyarbakır Baro Başkanı açıkladı: Asıl rapor İstanbul'dan gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Zirvesi'ne video mesaj: Açık söylüyorum, hiçbirimiz güvende hissedemeyiz

"Açık söylüyorum, hiçbirimiz kendimizi güvende hissedemeyiz"
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
2 Ekim yükseleni nedir? 2 Ekim yükselen burcu 2 Eylül yükseleni nedir? 2 Eylül yükselen burcu Çanakkale elektrik kesintisi! 12-13 Eylül UEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Neslican Tay kimdir? "Demir Kadın" Neslican Tay ne zaman, neden öldü, hastalığı neydi? Neslican Tay öldü mü, yaşıyor mu? İnci Taneleri bugün var mı, yok mu 12 Eylül Perşembe? Hafsanur Sancaktutan kimdir? Hafsanur Sancaktutan kaç yaşında, nereli? Hafsanur Sancaktutan hayatı ve biyografisi! Siyah Kalp Cihan kimdir? Siyah Kalp Cihan kim oynuyor, Cihan gerçekte kim? Siyah Kalp Sevilay kimdir? Siyah Kalp Sevilay kim oynuyor, Sevilay gerçekte kim? Siyah Kalp Melek kimdir? Siyah Kalp Melek kim oynuyor, Melek gerçekte kim? 2 yaşındaki Sıla bebeğe ne oldu, öldü mü?
title