Muğla'da uyuşturucu ve tarihi eser operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah, Hint keneviri ve tarihi eser ele geçirildi.