Muğla'da Uyuşturucu ve Tarihi Eser Operasyonu: 2 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Fethiye ve Datça ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti, yasadışı ekim ve tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yapılan operasyonlarda ise uyuşturucu madde ve tarihi eserler ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti, yasadışı ekim ve tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik Fethiye ve Datça İlçelerinde düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Yapılan operasyonlarda, 53 kök kenevir bitkisi, 170 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu, 2 paket esrar sarma kağıdı, 33 adet tarihi eser niteliği taşıyan sikke, 5 adet obje, yüzük ve metal arama dedektörü ele geçirildi.

Uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik Fethiye ve Datça Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyonlar ile ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi - MUĞLA