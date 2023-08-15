Muğla'da Uyuşturucu ve Tarihi Eser Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve tüfek, sikke ve objeler ele geçirildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu, tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eşen Mahallesi'nde yaşayan K.Y'nin uyuşturucu ve tarihi eser ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Narkotik köpeği Caka'nın da destek verdiği eve düzenlene operasyonda bir miktar uyuşturucu, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve tüfek, 117 sikke ve 8 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.