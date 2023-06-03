Muğla'da Uyuşturucu ve Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonunda 3 Zanlı Yakalandı
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Muğla'nın Milas ilçesinde uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Emek ve Baharlı mahallelerinde uyuşturucu ticareti ve tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Muğla'nın Milas ilçesinde uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Emek ve Baharlı mahallelerinde uyuşturucu ticareti ve tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Bu adreslerdeki aramalarda, Helenistik döneme ait olduğu belirtilen madalyon, heykel, 3 ok ucu, 3 obje, 5 zultanit taşı, faklı miktarlarda uyuşturucu, 3 kök Hint keneviri, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 3 hassas terazi, 2 av tüfeği, 35 av tüfeği fişeği ve cep telefonu ele geçirildi.
Operasyonda, Y.S, Y.T. ve A.K. gözaltına alındı.