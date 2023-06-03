Muğla'da Uyuşturucu ve Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonunda 3 Zanlı Yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Emek ve Baharlı mahallelerinde uyuşturucu ticareti ve tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.