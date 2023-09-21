Muğla'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Operasyonu
Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada bir şahıs üzerinde ruhsatsız tabanca ve mermi bulundu. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise 9 ayrı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirdi ve 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından KOM Şube ve NARKO ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir şahıs üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve tabancaya it 8 adet mermi ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9 ayrı operasyonda; 1,71 gram Metamfetamin, 12,28 gram esrar, 0,49 gram eroin, 0,61 gram Skunk ve 6 adet sentetik ecza ele geçirildi. 9 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - MUĞLA