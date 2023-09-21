Muğla'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Operasyonu

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada bir şahıs üzerinde ruhsatsız tabanca ve mermi bulundu. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise 9 ayrı operasyonda uyuşturucu madde ele geçirdi ve 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.