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Muğla'da Uyuşturucu Ticaretine Operasyon: 10 Tutuklama

Muğla'da Uyuşturucu Ticaretine Operasyon: 10 Tutuklama
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Muğla'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yapmakla suçlanan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu, silah ve para ele geçirildi.

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

İl genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, 325 sentetik ecza, tabanca, av tüfeği, 7 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında 39 şüpheliye ise adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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