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Muğla'da Uyuşturucu Ticareti Zanlısı Tutuklandı

Muğla'da Uyuşturucu Ticareti Zanlısı Tutuklandı
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Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı. Narkotik ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenleyerek bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi. Soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Öte yandan soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" ile "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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