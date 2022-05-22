Muğla'da uyuşturucu ticareti zanlısı tutuklandı - Haberler

Muğla'nın Ortaca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir kişinin kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli T.T'nin kullandığı otomobil, ilçe girişinde durduruldu. Otomobilde ve şüphelinin evinde yapılan aramada Hint keneviri ile metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.