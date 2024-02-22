Muğla'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma yürütüldü.

Şüphelilerin ikametinde narkotik köpekleri ile yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.