Muğla'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli yakalandı Muğla'nın Seydikemer ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Güneşli Mahallesi'nde S.D'nin bahçesinde kenevir ekimi yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüphelinin ikametinde ve bahçesinde yapılan aramada saksılara dikili vaziyette 137 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için jandarma götürüldü. AA / Durmuş Genç - Güncel Uyuşturucu Ticareti Seydikemer Jandarma Muğla Güncel Haberler

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