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Muğla'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 6 Zanlı Tutuklandı

Muğla'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 6 Zanlı Tutuklandı
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Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 6 kişi, düzenlenen operasyon sonrası tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve sentetik hap ele geçirildi. Ayrıca, 16 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve sentetik hap ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" ile "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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