Muğla'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 4 Şüpheli Tutuklandı
Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı. Narkotik ekipleri tarafından yapılan baskınlarda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.
Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında da "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.