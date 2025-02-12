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Muğla'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 4 Şüpheli Tutuklandı

Muğla'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 4 Şüpheli Tutuklandı
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Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı. Narkotik ekipleri tarafından yapılan baskınlarda uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında da "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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