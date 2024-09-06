Muğla'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 4 Şüpheli Tutuklandı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, şüphelilerin üzerinde uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler, 4 şüphelinin yakalandığı operasyonda bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirdi.
Adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.