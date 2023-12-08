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Muğla'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Şüpheliden 2'si Tutuklandı

8 Aralık 2023 14:07 Son Güncelleme: 14:08 Abone Ol

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si mahkemece tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında ise 'uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak', 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.