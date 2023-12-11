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Muğla'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Muğla'da uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine başlatılan operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu, sentetik ecza, tabanca ve havalı tüfek ele geçirildi.

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu, 18 sentetik ecza, tabanca ve havalı tüfek ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Narkotik Muğla Güvenlik Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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