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Muğla'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 10 Şüpheli Tutuklandı

Muğla'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 10 Şüpheli Tutuklandı
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Muğla'da düzenlenen operasyonla uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 10 kişi tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu, terazi, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi. 16 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, 10 şüphelinin yakalandığı operasyonda bir miktar uyuşturucu ile 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve 26 fişek ele geçirdi.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Öte yandan soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" suçlamasıyla adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel

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