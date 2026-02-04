Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 44 şüpheli tutuklandı
Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 44 şüpheli, mahkeme tarafından tutuklandı. Narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonda, uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen ay uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik il genelinde çalışma yürüttü.
Farklı ilçelerde yapılan çalışmalarda bir miktar uyuşturucu ile 7 hassas terazi ele geçirildi, 44 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel