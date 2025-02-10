Muğla'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 6 Tutuklama
Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen 3 bin 250 lira ve uyuşturucu maddelerle ilgili soruşturma sürüyor.
Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 250 lira ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel