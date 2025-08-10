Muğla'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 3 Tutuklama

Muğla'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 3 Tutuklama
Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda 2 kilo 872 gram esrar ele geçirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramalarda 2 kilo 872 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
